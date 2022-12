Con oltresu Facebook, la "notizia" del pompiere ferito dai giovani delle banlieues è diventata virale in poche ore; il vigile del fuoco si chiama Quentin, è ritratto in un letto di ospedale con una vistosa fasciatura intorno alla testa, una benda gli copre interamente l'occhio destro. La foto è stata pubblicata dalla pagina Fb "Io sostengo i nostri pompieri" con un polemico attacco al presidente socialistafotografato accanto alo scorso mese alla periferia di Parigi, un caso che ha indignato l'opinione pubblica progressista e acceso il dibattito sulla violenza troppo frequente delle forze dell'ordine. "Théo la vittima riceve il sostegno del presidente, ma non Quentin, il pompiere che ha perso un occhio per colpa della feccia". In effetti anche il giovane vigile del fuoco meriterebbe la solidarietà del mondo politico,, di una fake news come si dice in gergo.Il pompiere si chiama davvero Quentin, Quintin charron maquando era stato ricoverato dopo una manifestazione sindacale a Grenoble in cui i pompieri si erano scontrati con la polizia davanti la prefettura: Charron era statocolpito al volto da un flash-ball, i fucili a proiettili di gomma impiegati nelle manifestazioni dai Crs (i reparti antisommossa). Nessuna aggressione da parte di ragazzi di origine maghrebina o africana dunque , nessun branco di lupi di periferia, nessun orda islamica o altri fantasmi xenofobi, solo. E l'operazione è riuscita pefettamente, almeno per 24 ore. Migliaia di commenti contro la racaille la "feccia", espressione coniata danel 2005 quando era ministro dell'Interno e nelle banlieues bruciava la rivolta, esponenti politici che provano a cavalcare l'onda xenofoba, un clima ammorbante, insomma. Svelato l'arcano i responsabili della pagina Fb non si sono scomposti più di tanto, hanno modificato il post, continuando però con allegria, definendo Théo "un congoide" (è originario del Congo) e la sua famiglia "parassiti che rubano i soldi delle tasse dei francesi". Salutati dal ghigno plaudente delle migliaia di fan.