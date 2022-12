PHOTO



Emmanuel Macron è stato eletto presidente della Repubblica francese con il 65,5% dei voti contro il 34,5% dei voti di Marine Le Pen, secondo una proiezione di Sofres per Tf1. "Oggi inizia una nuova era di speranza e fiducia per la Francia": così su Twitter il nuovo presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron alla Afp, che lo riferisce in un tweet. "Difenderò l'Europa, la comunanza di destini che si sono dati i nostri popoli", ha detto Macron aggiungendo: "Ricostruirò il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i suoi cittadini". "Mi rivolgo a tutti voi - ha detto il nuovo presidente francese -, qualunque sia stata la vostra scelta. Non nego le difficoltà economiche, sociali, l'abbattimento morale. In questo momento voglio rivolgere il mio saluto repubblicano al mio avversario, la signora Le Pen". Dal suo quartier generale, Macron ha dichiarato di essere "cosciente delle divisioni che hanno portato a voti estremi" e di "rispettarle". "Difenderò l'Europa, la comunanza di destini che si sono dati i nostri popoli". Ha detto Emmanuel Macron aggiungendo: "Ricostruirò il legame tra l'Europa e i popoli che la compongono, tra l'Europa e i suoi cittadini". Marine Le Pen ha telefonato a Macron per prima. Poi si è rivolta ai supi elettori: "Grazie per avermi sostenuto. Voglio ringraziare gli 11 milioni di francesi che mi hanno accordato la loro fiducia. Al primo turno è stata frantumata la vecchia politica francesce. Ora si parla di patrioti da una parte e mondialisti dall'altra". Poi una nuova promessa, "porterò avanti la battaglia per coloro che vogliono scegliere la sicurezza e l'identità della Francia". E il numero due del Front national, Florian Philippot, parlando ai microfoni di Tf1 dopo la sconfitta ha annunciato che il partito "non avrà più lo stesso nome".