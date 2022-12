PHOTO



Fare squadra è la strategia vincente, soprattutto quando si tratta di una partita difficile come quella che tutti gli italiani stanno vivendo in questo momento. E proprio per unire gli sforzi e dare il proprio contributo, il campione del mondo Francesco Totti torna in campo con Dash, il marchio di Procter &Gamble, lanciando la campagna per raccogliere fondi a favore dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Istituto Nazionale per le malattie infettive. La raccolta fondi è attiva su Go Fund Me e il Capitano chiede a tutti gli italiani di scendere in campo con lui per fare la loro parte. L’obiettivo? Supportare l’Ospedale Spallanzani che sta costruendo nuove camere di terapia intensiva ed ha bisogno di dotarle di tutti i macchinari necessari.«Ragazzi, sono giorni difficili per l’Italia, ma insieme ce la faremo. Ed è per questo che anche io e Dash scendiamo in campo pervincere questa partita tutti insieme - spiega Francesco Totti-. Con Dash ci siamo già portati a casa il primo tempo donando 15 apparecchi per il monitoraggio dei parametri vitali dei pazienti, ma nel secondo tempo unitevi a noi: ogni donazione, anche quella più piccola, sarà fondamentale per acquistare altri macchinari e vincere questa partita insieme».«Dash, da più di 50 anni nelle case di milioni di famiglie, non poteva non attivarsi in un momento di emergenza nazionale come questo - dichiara Alessandro Castronovo, Direttore della divisione Cura delBucato e della Casa di Procter & Gamble in Itali a-. Con un Capitano come Francesco Totti, campione nello sport e nella vita, vi chiediamo di unire le forze per vincere tutti insieme una partita difficile e complicata, sostenendo l’Ospedale Spallanzani di Roma, che è una delle strutture sanitarie in prima linea e punto di riferimento a livello nazionale in questa emergenza. Grazie a tutti coloro che vorranno partecipare con noi a questa raccolta fondi, dando anche un piccolo contributo. E grazie anche a coloro, personale sanitario e non solo,che in questi giorni sono impegnate senza sosta per fronteggiare l’emergenza in Italia».