Il candidato democratico alla Casa Bianca, Bernie Sanders, sarà la prossima settimana in Vaticano per partecipare a una conferenza presieduta da Papa Francesco. Lo ha annunciato lo stesso senatore. L’incontro è in programma il 15 aprile.«Sono felice di essere stato invitato dal Vaticano a un incontro sui temi della giustizia sociale e della sostenibilità ambientale, fondamentali per la ripresa dell’economia mondiale", ha affermato Sanders, sottolineando come papa Francesco "ha messo in chiaro come sia necessario superare la globalizzazione dell’indifferenza con lo scopo di ridurre le ineguaglianze economiche, fermare la corruzione finanziaria e proteggere l’ambiente naturale».