Nuovi guai per Jair Bolsonaro, accusato di dichiarazione false sulla pandemia di coronavirus. Un giudice della Corte Suprema ha ordinato un’inchiesta su affermazioni del presidente brasiliano, che risalgono allo scorso ottobre, in cui Bolsonaro in diretta sui social faceva un collegamento tra la vaccinazione contro il Covid-19 e l’Aids. Bolsonaro ha minimizzato sin dall’inizio della pandemia i rischi del Covid-19. Secondo i dati ufficiali, in Brasile più di 22 milioni di persone hanno contratto il coronaviru s e nel Paese si sono registrati oltre 615.000 decessi legati al Covid-19.