«Finisce la pena di Fabrizio. Dopo troppo, decisamente troppo tempo. Sarà un uomo libero, anche fisicamente. Nella testa e nel cuore lo è sempre stato. Come me». A dirlo è l'avvocato di Fabrizio Corona, Ivano Chiesa, commentando il provvedimento con cui - per effetto della «liberazione anticipata», ossia dello “sconto” di 45 giorni su ogni 6 mesi di pena, concessa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano - è stato comunicato oggi "il fine pena" per l'ex 're dei paparazzi' fissato per il 23 settembre. Fabrizio Corona ha poi ringraziato attraverso la sua pagina social il suo legale. «Grazie Avvo. Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto».