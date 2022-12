PHOTO



È stato estradato in Francia Salah Abdeslam, il terrorista unico sopravvissuto degli attacchi di Parigi che causarono 130 morti. Lo riferisce il sito on-line di Le Figaro. Abdeslam è stato catturato il 18 marzo a Bruxelles, nel quartiere di Molenbeek, quattro giorni prima degli attentati all’aeroporto Zaventem e alla metro della capitale belga. «Nel quadro del dossier relativo agli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, Salah Abdeslam è stato consegnato alle autorità francesi - si legge nella nota diffusa dalla Procura federale di Bruxelles - in esecuzione del Mandato di arresto europeo deciso nei suoi confronti dalla Francia lo scorso 19 marzo», il giorno dopo il suo arresto avvenuto a Molenbeek quattro giorni prima degli attacchi di Bruxelles. La procura aggiunge che non saranno fornite ulteriori informazioni sull’orario e le modalità dell’avvenuta estradizione. Senza fornire indicazioni precise sul carcere in cui sarà detenuto, il ministero della Giustizia ha semplicemente reso noto che Abdeslam sarà tenuto in isolamento in una prigione nella regione di Parigi.Il suo nuovo legale francese, Frank Berton ha detto ai giornalisti che Salah è "pronto a collaborare con le autorità", aggiungendo che "come ogni accusato il suo assistito ha diritto a un processo equo"