Nella notte tra il 20 e il 21 giugno, poco dopo la mezzanotte, un'esplosione devastante ha scosso lo stabilimento siderurgico Aluminium situato in via Toni Ebner nella zona industriale di Bolzano. L'incidente è avvenuto nel reparto produttivo dell'azienda, provocando un incendio immediato. Le squadre di vigili del fuoco, composte dal Corpo permanente e dai volontari del quartiere Aslago-Oltrisarco, sono intervenute prontamente riuscendo a domare le fiamme dopo diverse ore di lavoro.

Il bilancio dei feriti

L'esplosione ha causato il ferimento di otto operai, di cui cinque in condizioni particolarmente gravi. Gli ustionati più seri sono stati trasferiti durante la notte con elicotteri nei centri specializzati di Verona, Padova, Milano e Murnau in Baviera. Gli altri tre feriti, con lesioni meno gravi, sono stati ricoverati presso l'ospedale "San Maurizio" di Bolzano. Il presidente della Provincia, Arno Kompatscher, è stato immediatamente informato dell'accaduto e sta seguendo gli sviluppi in stretto contatto con la prefettura.

L'inchiesta della Procura

La Procura di Bolzano ha avviato un'inchiesta per determinare le cause dell'esplosione. Le prime indagini si concentrano sull'esame delle telecamere di sicurezza dello stabilimento e sulla raccolta di testimonianze dei lavoratori presenti al momento dell'incidente. «È fondamentale capire cosa ha causato questa tragedia per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro», ha dichiarato un portavoce della Procura.

La risposta dei sindacati

La reazione dei sindacati non si è fatta attendere. La UIL ha espresso profonda preoccupazione per l'incidente, sottolineando l'urgenza di rivedere le attuali misure di sicurezza sul lavoro. Mauro Baldessari, segretario della UIL SGK, ha dichiarato: «Si tratta di un incidente gravissimo che ci impone di riflettere seriamente sulle misure di sicurezza attualmente in vigore. Bisogna fare di più per prevenire simili tragedie e garantire la sicurezza dei lavoratori». I sindacati Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di proclamare per lunedì 24 giugno uno sciopero di 8 ore presso lo stabilimento Aluminium e di 4 ore in tutto il settore metalmeccanico dell'Alto Adige.

Le misure di emergenza

Durante le operazioni di soccorso, sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa, insieme agli uomini della Polizia di Stato. Gli elicotteri Pelikan, Aiut Alpin Dolomites e Trentino Emergenza hanno svolto un ruolo cruciale nel trasferire i feriti più gravi nei centri specializzati. Le operazioni di spegnimento dell'incendio e di messa in sicurezza dell'area sono durate tutta la notte, con i vigili del fuoco impegnati a prevenire ulteriori esplosioni.per identificare eventuali responsabilità.