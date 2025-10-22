La Turchia si trova di fronte a una nuova era di repressione che prende di mira la comunità LGBTQ+. Le dichiarazioni di Erdogan e dell’AKP sull’“imposizione LGBT” fanno parte di una campagna pubblica che criminalizza le persone LGBTQ+ visibili. Il disegno di legge dell’11esimo Pacchetto Giudiziario mira a legalizzare tutto ciò.

I testi del disegno non rappresentano solo una regolamentazione legale, ma un tentativo del governo di disciplinare corpi e identità. Il pacchetto prevede disposizioni come 1-3 anni di reclusione per “chiunque mostri o promuova comportamenti contrari al sesso biologico innato e alla morale pubblica”, 1,5-4 anni di reclusione per persone che organizzano cerimonie di fidanzamento o matrimonio tra persone dello stesso sesso, l’aumento dell’età per la transizione di genere a 25 anni e l’irrigidimento delle procedure mediche, e 3-7 anni di reclusione con multa per il cambiamento di genere illegale.

Questi articoli mirano a punire la visibilità e l’identità, legittimati dal discorso sulla “moralità” e sulla “protezione della famiglia”. La teoria degli apparati ideologici dello Stato di Althusser offre un quadro critico per comprendere la situazione in Turchia. Dall’istruzione ai media, dalla magistratura alla religione, tutti i meccanismi lavorano per produrre un cittadino uniforme: un modello eterosessuale, obbediente e nazionalista. Le persone LGBTQ+ sono codificate come fuori norma e pericolose. Anche il concetto di biopolitica di Foucault spiega questo controllo: il potere moderno non governa più la morte ma la vita, determinando quali corpi possono esistere a quale età.

Il Pacchetto Giudiziario cerca di formalizzare questo controllo biopolitico. L’aumento dell’età per la transizione di genere e la criminalizzazione della “promozione” di identità non normative costituiscono un intervento diretto nella vita degli individui. La teoria del genere performativo di Butler sostiene la resistenza contro questo intervento. Identità e visibilità sono forme di resistenza sociale; finché lo Stato non riconosce certe identità, la repressione aumenta.

Le dichiarazioni di Erdoğan che etichettano le persone LGBTQ+ come “imposizione”, “nemico della famiglia” o “immorali” sono più di semplici scelte politiche: occupano il centro dell’ideologia del regime. Questo linguaggio si allinea perfettamente con la teoria degli apparati ideologici dello Stato: il corpo, la famiglia e la sessualità diventano le aree più strategiche di produzione del potere. Frasi come “natura maschio-femmina”, “modello di famiglia unica” e “morale nazionale” non sono semplici retoriche, ma strumenti legali per controllare corpi, desideri e amore. Il Pacchetto Giudiziario è l’ultimo capitolo della strategia di guerra culturale di Erdoğan.

La legge mira a dichiarare una comunità “immorale” ed escluderla dallo spazio pubblico; il problema non è proteggere la famiglia, ma riaffermare l’obbedienza. Ogni volta che in Turchia si menziona la parola “riforma”, una parte della società si inquieta. L’esperienza mostra che la “riforma” appare spesso come una nuova forma di oppressione legalizzata. L’11esimo Pacchetto Giudiziario non rappresenta la neutralità giudiziaria, ma la volontà ideologica del potere. Questa volontà cerca di controllare i corpi, criminalizzare l’identità e censurare l’amore. Tuttavia, la storia ci insegna che l’esistenza non può essere soppressa dalla legge.

Le persone LGBTQ+ non sono il nemico di questo Paese: sono la sua coscienza. La nostra esistenza funge da termometro della capacità democratica della Turchia. Se lo Stato può sostenersi ignorandoci, quello Stato è già destinato al collasso. E se continuiamo a esistere nonostante tutta questa pressione, significa che la società è ancora salvabile. Oggi essere visibili, parlare, amare e resistere sono tutti atti politici. Perché in queste condizioni, semplicemente vivere è un atto di resistenza. Anche se leggi come queste prendono di mira individui LGBTQ+ e libertà sociali, la nostra esistenza e visibilità rimangono la forma più potente di resistenza.