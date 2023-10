E' di almeno 100 feriti il bilancio del maxi incendio scoppiato in una stazione di polizia di Ismalia, in Egitto, dove si temono morti. Lo riferisce l'emittente al-Arabiya spiegando che la maggior parte dei feriti riporta ustioni e difficoltà respiratorie. Le autorità del Cairo non hanno confermato il bilancio delle vittime.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Fonti di Al Arabiya e Al Hadath hanno riferito che è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutti gli ospedali della città del Canale di Suez per poter accogliere i pazienti feriti.

Il ministro degli Interni egiziano, il generale Mahmoud Tawfiq, ha spiegato che sta seguendo gli sforzi delle operazioni antincendio e sta verificando lo stato di chi si trovava nella struttura al momento dell'incendio. Al Arabiya ha spiegato che è stata avviata un'indagine per individuare la causa dell'incendio e come si sia diffuso così rapidamente.