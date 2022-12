PHOTO



"Sono lieto di potervi annunciare una buona notizia. L'attuale presidente del Parlamento Europeo, Tajani, ha sciolto la riserva e ha dato la disponibilità a guidare un governo di centrodestra". L'annuncio ufficiale della candidatura di Tajani, che del resto si aspettava da tempo, arriva dagli studi televisivi di Matrix. E un minuto dopo Tajani stesso conferma tutto via twitter: "Ringrazio Berlusconi per la stima. Ho dato a lui la disponibilità a servire l'Italia. Ora ogni ulteriore decisione spetta ai cittadini e al presidente della Repubblica". La notizia arriva dopo settimane di voci e annunci a metà. Una strategia ben congegnata e programmata, gestita in modo da mettere il nome di Tajani sul piatto della competizione elettorale a 48 ore dal voto. Quanto questa strategia pagherà si saprà solo domenica dopo le 23: giorno e ora in cui inzierà lo spoglio delle schede elettorali. Composta e serafica la reazione di Matteo Salvini, l'altro candidato leader del centrodestra: "Se qualcuno vuole Tajani presidente del Consiglio voterà Berlusconi, se preferisce le idee e la forza della Lega sceglierà Salvini, molto semplice"