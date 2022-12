PHOTO



Naomi Seibt ha 19 anni e sul suo canale youtube attacca da diversi mesi gli ambientalisti e tutti coloro che sostengono la consistenza del cambiamento climatico. Centinaia di migliaia di visualizzazioni che hanno attirato l'attenzione del Heartland Institute, un think tank che da anni è in prima linea nella negazione del climat change ed è molto vicino all'entourage di Donald Trump. In particolare a William Harper, fisico, tra i fondatori del think tank, membro del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti e consigliere del tycoon. L'idea è semplice: trasformare la giovane youtuber tedesca in una specie di anti-Greta Thumberg, la 17enne svedese icona del movimento ambientalista. Così il sito del Heartland Institute ha iniziato a condividere i video di Naomi, accompagnandoli con una eloquente didascalia: "Greta diffonde una visione apocalittica dei cambiamenti climatici, Naomi è una stella nascente che propone un discorso scientifico e ragionato, chi vi sembra la più ragionevole?" Intervistata dal Washington Post, Naomi ha attaccato frontalmente la sua rivale: "Greta diffonde un'ideologia anti-umana che crea panico e allarmismo"