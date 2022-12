PHOTO



«La Comunità Ebraica di Roma piange la scomparsa di un baluardo della Memoria. Piero Terracina ha rappresentato il coraggio di voler ricordare, superando il dolore della sua famiglia sterminata e di quanto visto e subito nell'inferno di Auschwitz, affinché tutti conoscessero l'orrore dei campi di sterminio nazisti». Così Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, annuncia la scomparsa di Piero Terracina, 91 anni, uno degli ultimi sopravvissuti allo sterminio nazista. «Oggi piangiamo un grande uomo e il nostro dolore dovrà trasformarsi in forza di volontà per non permettere ai negazionisti di far risorgere l'odio antisemita», prosegue Ruth Dureghello. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati anche dal mondo della politica e delle istituzioni. «Piero Terracina ci ha lasciato. Non ho parole per descrivere il dolore che mi provoca la sua scomparsa. Piero, lo ricordiamo sempre pronto a raccontare l'orrore di Auschwitz, sempre pronto a trasmettere ai giovani l'importanza della memoria», scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. «Le sue parole continueranno a vivere negli occhi dei tanti ragazzi che ha incontrato in questi anni. Piero era una persona libera anche nel denunciare omissioni e silenzi di questi anni. Il suo rigore, il suo dolore, la sua inquietudine nel vedere il ritorno di segnali pericolosi devono essere per noi spinta all'impegno», prosegue il leader del, che poi promette: «Piero, grazie. Ti giuro con tutto me stesso che farò di tutto per nondeluderti. Non abbasseremo mai la guardia, non faremo sconti e saremo rigorosi e intransigenti come lo sei stato tu. Un immenso abbraccio». Vicinanza alla comunità ebraica anche da parte del capo politico M5S, Luigi Di Maio: «Tutta la mia vicinanza alla comunità ebraica per la scomparsa di Piero Terracina, per cui tutto il M5S esprime cordoglio», dice il ministro degli Esteri.«Quella di Terracina è stata una testimonianza importante e cruciale degli orrori del nazifascismo, una testimonianza che nel tempo ha rafforzato la nostra memoria, dando una rilevante spinta culturale e civile alle attuali e future generazioni». A voler ricordare Terracina, anche il commissario Ue Paolo Gentiloni, che su Twitter scrive: «Ci ha lasciati Pietro Terracina l'ultimo straordinario testimone della deportazione degli ebrei romani a Auschwitz. Ricordiamo chi ha aiutato a non dimenticare». Commozione e cordoglio anche da parte della vice presidente della Camera forzista Mara Carfagna. «Apprendo la notizia della morte di Piero Terracina con grande dolore, ma il mio cuore è pieno anche di riconoscenza per il privilegio di avere ascoltato le sue parole e la sua testimonianza. Nonostante il male subito, Piero Terracina ha dedicato gran parte della sua vita a combattere per il bene dell'umanità e perché l'orrore non tornasse mai più. Che il suo ricordo sia di benedizione».