È morto a 71 anni il sindacalista e politico Guglielmo Epifani, ex segretario generale della Cgil, dal 2002 al 2010, e segretario del Pd. Attualmente deputato di Leu, Epifani ha trascorso larghissima parte della sua vita nel sindacato. Era stato eletto in Parlamento, alla Camera, nella 17esima legislatura con il Pd e riconfermato a marzo 2018, con il simbolo di Leu. Secondo quanto trapela, Epifani era stato colpito una settimana fa, circa, da un’embolia polmonare, dalla quale sembrava essere in ripresa. Ma il suo quadro clinico si è aggravato, fino a provocarne il decesso. «È una pessima notizia, per la Cgil è una mancanza molto grave. Guglielmo ha dato la sua vita alla Cgil e al sindacato», commenta il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini. «Ciao Guglielmo, uomo forte, gentile, colto, paziente e intransigente. Un dolore per tutti noi, e siamo tanti, che ti abbiamo voluto un grande bene», è l'addio su Twitter di Dario Franceschini, ministro della Cultura.