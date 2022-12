PHOTO



È morta questa mattina Rita Calore, mamma di Ilaria e Stefano Cucchi. A darne notizia, l’avvocato Fabio Anselmo sui social. «Non ce l’ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia», scrive Anselmo su Facebook. A esprimere vicinanza e cordoglio è Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e parlamentare dell’Alleanza Verdi-Sinistra. «La nostra comunità - scrive su Twitter - si stringe ad Ilaria Cucchi e ai suoi cari. Un abbraccio fortissimo. Ricorderemo sua mamma Rita come una donna coraggiosa».