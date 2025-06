Da rapporti “eccellenti” alla guerra aperta in poche ore. Le relazioni tra Donald Trump ed Elon Musk si sono drasticamente deteriorate, passando da dichiarazioni di rispetto reciproco a uno scontro frontale, alimentato da critiche politiche, attacchi personali e un’accusa clamorosa legata al caso Jeffrey Epstein.

A dare il via alla frattura è stato il disegno di legge fiscale e di spesa in discussione al Congresso, fortemente criticato da Musk. «Elon e io avevamo un grande rapporto. Non so se è ancora così», ha detto il presidente Usa dallo Studio Ovale, manifestando sorpresa per l’opposizione del miliardario alla legge. «Ha avuto un problema solo quando ha scoperto che abbiamo eliminato le norme sulle auto elettriche. Eppure sapeva benissimo cosa conteneva la legge. L’ho aiutato molto», ha aggiunto.

La risposta del patron di Tesla non si è fatta attendere: «Falso. Questo disegno di legge non mi è mai stato mostrato nemmeno una volta. È stato approvato in fretta e furia, di notte, senza che nessuno al Congresso potesse leggerlo», ha scritto Musk su X, pubblicando anche un video con le dichiarazioni di Trump.

Poi l’attacco più duro: «Senza di me avrebbe perso le elezioni», ha tuonato Musk, rivendicando il proprio ruolo nella mobilitazione dell’elettorato repubblicano. «È ora di sganciare la bomba più grande», ha scritto poco dopo, accusando Trump di essere tra i nomi contenuti nei file secretati su Jeffrey Epstein. «Questo è il vero motivo per cui non sono stati resi pubblici», ha scritto il miliardario, promettendo: «La verità verrà a galla».

Alla domanda dei giornalisti, Trump non ha risposto sull’accusa. Ma ha rilanciato: «Elon stava svanendo. Gli ho tolto l’obbligo di comprare auto elettriche che nessuno voleva. E lui è impazzito». Poi la minaccia: «Porremo fine ai sussidi e ai contratti governativi di Elon. Mi sorprende che Biden non l’abbia già fatto».

A stretto giro, Musk ha paventato la nascita di un terzo partito politico in alternativa a Democratici e Repubblicani. «È ora di creare un nuovo partito che rappresenti l’80% degli americani comuni?», ha chiesto ai suoi oltre 200 milioni di follower, lanciando un sondaggio su X. Il post è arrivato poche ore dopo le dichiarazioni di Trump che ha definito la legge fiscale sostenuta da Musk un «disgustoso abominio» che rischia di far esplodere il debito Usa.