William Alsup , giudice distrettuale di San Francisco, ha ordinato di bloccare il colossale piano di licenziamenti del DOGE , il dipartimento per l'efficienza governativa guidato da Elon Musk . Il che mette momentaneamente in pausa l'iniziativa dell'amministrazione Trump fino a quando un altro tribunale non riesaminerà la questione nelle prossime settimane.

Alsup non solo ha congelato gli esuberi di migliaia di dipendenti pubblici (principalmente in prova) ma ha definito «del tutto illegale» l'intero piano concepito dall'amministrazione Trump affermando che «non doveva neanche essere proposto». La sua decisione impone all'Office of Personnel Management (OPM) di ritirare immediatamente le direttive di licenziamento inviate il 20 gennaio e il 14 febbraio alle varie agenzie federali, tra cuii tra cui il Department of Veterans Affairs e il National Park Service, la Small Business Administration, il Bureau of Land Management, la National Science Foundation e il Defense Department: «L'OPM non ha il potere ai sensi di nessuna legge dell'universo di assumere né di licenziare dipendenti di altre agenzie. Come è possibile che così tanta forza lavoro sia stata amputata all'improvviso da un giorno all'altro? Tutto ciò è aberrante». Inoltre il giudice, che venne nominato negli anni 90 dal presidente Bill Clinton, ha definito i dipendenti federali «la linfa vitale del nostro Paese». Il piano lacrime e sangue del DOGE era stato contestato duramente dai sindacati , tra cui l'influente American Federation of Labor ( Afl), sostenendo che il Dipartimento di Musk ha violato il Privacy Act e l'Administrative Procedure Act tentando di accedere ai dati del Dipartimento del Lavoro: «Si tratta di una delle più grandi grande frodi contro il mondo del lavoro nella storia americana».

Everett Kelley, presidente nazionale dell'Afl, ha salutato la sentenza come «una vittoria per tutti quegli americani che sono stati licenziati illegalmente da un'agenzia che non ha l'autorità per farlo. Si tratta di lavoratori di base che si sono uniti al governo per fare la differenza nelle loro comunità, solo per essere improvvisamente licenziati a causa del disprezzo di questa amministrazione per i dipendenti federali e del desiderio di privatizzare il loro lavoro».

Disorientata dal secco verdetto del giudice l'amministrazione Trump ha sostenuto che il promemoria e l'email dell'OPM chiedevano semplicemente alle agenzie di rivedere la loro forza lavoro in prova e decidere chi poteva essere potenzialmente licenziato, e non richiedevano loro di fare nulla. Si stima che nella pubblica amministrazione statunitense ci siano circa 200.000 lavoratori in prova , in genere dipendenti che hanno meno di un anno di servizio, nelle agenzie federali. Secondo la denuncia dei sindacati nella sola California sono circa 15.000 gli impiegati che forniscono servizi che vanno dalla prevenzione degli incendi all'assistenza ai veterani . Il tribunale che deciderà se confermare o stralciare la decisione di Alsup esaminerà le denunce dei sindacati e convocherà per un'audizione Charles Ezell, il direttore ad interim dell'OPM ei vertici di tutte le agenzie coinvolte.