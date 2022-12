PHOTO



Il Tycoon Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti, con 290 delegati contro i 218 dell'avversaria Hillary Clinton. Un risultato shock, non anticipato da alcun sondaggio.Le sue prime parole: "Per repubblicani e democratici è arrivato il tempo dell'unione. Dobbiamo collaborare, lavorare insieme e riunire la nostra grande nazione. Ho appena ricevuto le congratulazioni di Hillary Clinton e io mi congratulo con lei. La nostra non è stata una campagna elettorale, ma un grande movimento".La vittoria di Trump fa crollare le borse in tutto il mondo, con Tokio e Londra in picchiata.Sconfitti non solo Hillary e i democratici, che hanno perso 6 stati chiave, ma anche il presidente uscente Barack Obama e i grandi media americani, tutti schierati in favore della Clinton.