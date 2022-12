PHOTO



[embed]https://soundcloud.com/loremipsumnews/10-minuti[/embed] Dieci minuti. Tanto dura la telefonata settimanale concessa ad ogni detenuto d'Italia per chiamare i propri cari, amici, conoscenti. Dieci minuti in cui, come sentirete in questo podcast, molti carcerati stanno denunciando le precarie condizioni sanitarie delle prigioni italiane di fronte all'arrivo del Covid-19. Tra sovraffollamento, mancanza di mascherine e scarsa assistenza da parte del personale sanitario, la violazione dell'articolo 32 della Costituzione, quello sul diritto alla salute, appare palese. E di giorno in giorno il rischio epidemia è sempre più alto. Come se non bastasse, in alcune carceri ci sarebbero stati anche violenti pestaggi in seguito alle rivolte scaturite dal panico per i primi contagi. Una situazione esplosiva, per la quale persino la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, su ricorso presentato dagli avvocati di un detenuto, ha chiesto spiegazioni, ricevendo risposte “generiche” e vaghe da parte del governo. Nel frattempo, i detenuti continuano a telefonare. Quelle che sentirete nel podcast Dieci minuti sono le loro voci. Autentiche quando i detenuti stessi hanno trovato il coraggio di denunciare pubblicamente la loro situazione. O distorte, quando il timore di ritorsioni ha avuto la meglio. Lorem Ipsum è un collettivo di giovani giornalisti freelance, nato per offrire un giornalismo lento, alternativo a quello velocista che oggi, troppo spesso, va per la maggiore.