L'Italia si prepara a un evento storico: mercoledì(9.00 ora indiana) il Dalai Lama terrà un discorso diretto al nostro Paese inSi tratta un insegnamento sulle Quattro Nobili Verità (denpai shi), seguito da una sessione di domande e risposte. L’intera sessione presenterà la traduzione in simultanea degli insegnamenti in tibetano nelle seguenti lingue: italiano, inglese, cinese, hindi, francese, russo, spagnolo, vietnamita, giapponese, mongolo, coreano, tedesco e portoghese.“Siamo onorati che il Dalai Lama abbia accettato l’invito rivoltogli dall’Unione Buddhista Italiana. Il prossimo 7 aprile avremo l’onore di assistere a un evento unico che sarà tradotto in undici lingue e che potrà essere seguito in tutto il mondo. Un’occasione speciale e straordinaria che siamo felici di offrire a tutti i praticanti del Dharma. Sua Santità il Dalai Lama premio Nobel per la pace nel 1989, ha promosso sin dalla sua gioventù il dialogo tra le tradizioni religiose e in particolare tra le diverse scuole buddhiste. Gli siamo dunque molto grati per condividere con tutti noi la sua conoscenza e la sua esperienza rispetto all’insegnamento che rappresenta le fondamenta del Buddha Dharma” – spiegaLa diretta verrà trasmessa sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook di Sua Santità il Dalai Lama , sul sito e sui canali social Facebook, Instagram e Youtube dell’Unione Buddhita Italiana. Sarà possibile rivedere l’evento sui canali social di quest’ultima.