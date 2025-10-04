Hamas ha annunciato ieri sera la sua disponibilità ad avviare negoziati immediati per il rilascio degli ostaggi israeliani detenuti a Gaza e la fine della guerra, come parte del piano proposto da Donald Trump. Il testo in 20 punti è stato annunciato il 29 settembre dal presidente degli Stati Uniti alla Casa Bianca e approvato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ecco i punti principali.

FINE DELLA GUERRA E RILASCIO DEGLI OSTAGGI

Se entrambe le parti accettano questo piano, la guerra "finirà immediatamente", afferma il testo, che in questo caso prevede la sospensione delle operazioni militari da parte di Israele nella Striscia di Gaza. Poi, "entro 72 ore dall'accettazione pubblica di questo accordo da parte di Israele, tutti gli ostaggi, vivi o morti, saranno restituiti". Delle 251 persone rapite durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, 47 rimangono detenute a Gaza, di cui 25 che l'esercito israeliano considera morte. In cambio, Israele rilascerà 250 prigionieri condannati all'ergastolo e 1.700 cittadini di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre 2023, comprese tutte le donne e i bambini detenuti in questo contesto. Il piano prevede anche il ritiro di Israele da Gaza in più fasi.

Il governo della Striscia

La Striscia di Gaza sarà governata temporaneamente da un governo palestinese tecnocratico e apolitico comitato responsabile della gestione quotidiana dei servizi pubblici e dei comuni per la popolazione di Gaza, secondo il piano. Lo farà sotto la supervisione e il controllo di un nuovo organismo internazionale di transizione, il Comitato per la Pace, che sarà guidato e presieduto da Donald Trump. Ne farà parte anche l'ex Primo Ministro britannico Tony Blair.

Investire a Gaza

Il piano di Trump, che ha lanciato l'idea di trasformare Gaza nella "Riviera del Medio Oriente", mira a "ricostruire e rivitalizzare Gaza". Verrà istituito un gruppo di esperti che hanno contribuito alla creazione di "alcune delleà città moderne più prospere del Medio Oriente". Il piano prevede anche una "zona economica speciale" con tariffe preferenziali e diritti di accesso. "Nessuno sarà costretto a lasciare Gaza", si legge nel testo, dopo che Trump ha lanciato l'idea di svuotare il territorio dei suoi abitanti qualche mese fa. "Incoraggeremo le persone a rimanere e offriremo loro l'opportunità di costruire una Gaza migliore". Quasi tutti i due milioni di abitanti di Gaza sono stati sfollati a causa della guerra.

Uscita di Hamas

Il movimento islamista palestinese Hamas, che ha preso il controllo del territorio nel 2007, sarà escluso dal governo di Gaza. I suoi membri che deporranno le armi e accetteranno la "coesistenza pacifica" con Israele riceveranno un'"amnistia". Secondo il piano, coloro che desiderano lasciare Gaza beneficeranno di un "diritto di passaggio protetto verso i paesi di destinazione".

Forze di stabilizzazione

Il piano prevede anche l'immediato dispiegamento di una "forza di stabilizzazione internazionale" nella Striscia di Gaza, con il supporto degli stati arabi. Questa forza addestrerà la polizia palestinese a Gaza e lavorerà per garantire la sicurezza con i vicini Israele ed Egitto. L'Indonesia ha già espresso la sua disponibilità a fornire truppe.

Stato palestinese

Nel suo piano, il presidente degli Stati Uniti prevede un ruolo per l'Autorità Nazionale Palestinese, che potrebbe alla fine "riprendere il controllo di Gaza in modo sicuro e protetto". Né esclude la creazione di uno Stato palestinese, nonostante la ferma opposizione di Netanyahu in seguito al recente riconoscimento della Palestina come Stato da parte di Francia, Regno Unito e altri Paesi. "Potrebbero finalmente esserci le condizioni per aprire un percorso credibile verso l'autodeterminazione e la creazione di uno Stato palestinese, che riconosciamo come l'aspirazione del popolo palestinese", afferma la dichiarazione.