Dagli Usa nuovi aiuti all'Ucraina per la guerra contro la Russia. Si tratta di un pacchetto da 325 milioni di dollari di cui 128 per assistenza alla sicurezza e 197 in armi e attrezzature. Ad annunciarlo il segretario di Stato americano Antony Blinken durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca, dove ha incontrato il presidente Joe Biden. Durante un incontro con i membri del gabinetto, Biden ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti, insieme ai suoi partner, nei confronti dell'Ucraina. Zelensky a sua volta ha ringraziato Biden e il popolo americano per il loro sostegno.

Prima del suo incontro con Biden, Zelensky ha fatto una visita al Congresso degli Stati Uniti, dove ha spiegato che senza le armi «perderemo la guerra». «Voi date soldi, noi diamo vite», ha detto nel suo messaggio ai senatori secondo quanto riporta la Cnn.

Secondo quanto ha spiegato il presidente ucraino in un'intervista con un gruppo di giornalisti americani al termine della sua visita negli Stati Uniti, nel suo colloquio con lo Speaker repubblicano Kevin McCarthy, quest'ultimo ha detto che gli Stati Uniti saranno al fianco di Kiev, ma ha fatto presente che questo è complicato perché deve fronteggiare una fronda interna al partito sempre più contraria. «Ha detto che sarà al nostro fianco, che ci sosterranno, ma non è semplice», ha detto Zelensky. Riguardo agli aiuti militari di Washington, che ieri ha annunciato un nuovo pacchetto in cui non sono però inseriti i missili a lungo raggio Atacms, Zelensky ha detto che l'Ucraina ha bisogno di questo sostegno: «Non abbiamo alternative».

Il pacchetto include ulteriori munizioni di difesa anti-aerea «per aiutare a rafforzare le difese aeree dell'Ucraina contro gli assalti aerei dalla Russia ora e nel prossimo inverno, quando Mosca probabilmente rinnoverà i suoi attacchi contro le infrastrutture critiche ucraine», ha detto Antony Blinken.«Ci saranno inoltre munizioni di artiglieria, sistemi anti-carro nonché munizioni a grappolo, che miglioreranno ulteriormente la capacità di Kiev di continuare la sua controffensiva contro le forze russe», ha aggiunto.