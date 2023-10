Israele imporrà «un assedio totale» alla Striscia di Gaza, interrompendo la fornitura di gas, acqua e carburante, in risposta all'attacco sferrato sabato da Hamas e ancora in corso. Lo ha annunciato, secondo le ultime news di oggi 9 ottobre 2023, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Verrà tagliata l'elettricità e bloccato l'ingresso di cibo e carburante nell'enclave palestinese, ha spiegato il ministro. «Ho ordinato un assedio completo della Striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto è bloccato. Stiamo combattendo contro animali e agiamo di conseguenza», ha dichiarato Gallant.

Raid ancora in corso: Israele richiama 300mila riservisti

I bombardamenti sono ancora in corso nella Striscia di Gaza. A farlo sapere sono le Forze della difesa israeliana che questa mattina hanno fatto sapere di aver colpito 800 obiettivi nelle ultime 20 ore: «L'obiettivo è quello di distruggere le capacità del gruppo terroristico di Hamas». Nel frattempo sono stati mobilitati circa 300mila riservisti in risposta all'attacco di Hamas, ha confermato un portavoce militare.