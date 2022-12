PHOTO



Gentile direttore, francamente stupisce l’articolo di Giovanni Jacobazzi (Il togato autosospeso arriva in Csm ma Ermini: “E’ meglio che non entri”) pubblicato sul suo giornale. Riporta un mio virgolettato, per toni e contenuto, del tutto fantasioso, attribuendomi tra l’altro stati d’animo – imbarazzo, terrore – che non corrispondono alla realtà. Cordialmente, David Ermini vice presidente del Csm