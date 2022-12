PHOTO



Sono quattro le auto coinvolte dal cedimento della struttura. Un'Audi rossa è rimasta completamente schiacciata (la vittima dovrebbe essere il conducente), un'altra in parte; una terza vettura seguiva il Tir ed è precipitata anch'essa sulla strada sottostante mentre una quarta è rimasta in bilico sul cavalcavia. L'incidente avrebbe coinvolto anche un motociclista. Secondo la prima ricostruzione, il cavalcavia ha ceduto quando il trasporto eccezionale che aveva a bordo travi d'acciaio, ne ha raggiunto il centro. I vigili del fuoco, immediatamente intervenuti sul posto, provvederanno alla rimozione dell'autoarticolato per avere un quadro più chiaro della situazione non appena arriveranno i mezzi adeguati.