Calano ancora terapie intensive e ricoverati con sintomi. Ad oggi, 25 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 195.351, sono 2.357 i nuovi casi rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 105.847, con un decremento di 680 assistiti. Tra loro, 2.102 sono in cura presso le terapie intensive, (- 71 pazienti rispetto a ieri). In 21.533 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 535 pazienti rispetto a ieri. Il 78 per cento degli attualmente positivi (82.212 persone) sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Ancora troppi i morti, 415, che portano il totale a 26.384. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 63.120, (+2.622 persone rispetto a ieri). Mai così basso il rapporto tra nuovi casi e numero di tamponi: è positivo uno su 27. Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 34.473 in Lombardia, 12.347 in Emilia-Romagna, 15.502 in Piemonte, 9.432 in Veneto, 6.146 in Toscana, 3.433 in Liguria, 3.272 nelle Marche, 4.561 nel Lazio, 2.935 in Campania, 1.744 nella Provincia autonoma di Trento, 2.919 in Puglia, 1.084 in Friuli Venezia Giulia, 2.272 in Sicilia, 2.061 in Abruzzo, 1.035 nella Provincia autonoma di Bolzano, 297 in Umbria, 794 in Sardegna, 811 in Calabria, 313 in Valle d’Aosta, 218 in Basilicata e 198 in Molise.