Sono 19.903 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 18.727 di ieri. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia sale a 1.825.775. I decessi sono 649 (ieri 761), per un totale di 64.036. Stabili i guariti, 24.728 (ieri 24.169), 1.076.891 in tutto. Gli attualmente positivi sono 5.475 in meno (ieri -6.204), e scendono a 684.848 totali. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. In crescita anche i tamponi, 196.439 oggi, 6mila più di ieri. La percentuale positivi-tamponi è comunque in leggero aumento a 10,1% (ieri 9,8%). Nel complesso una frenata nel trend di discesa settimanale, spiegata però prevalentemente dal dato del Veneto, che da sola segna oltre un quarto dei casi totali, +5.098, in netta crescita e in controtendenza rispetto a gran parte delle altre regioni. Seguono Lombardia (+2.736), Emilia Romagna (+1.807), Puglia (+1.478), Piemonte (+1.443) e Campania (+1.414). Prosegue il calo dei ricoveri, con 66 terapie intensive in meno (ieri -26), con 195 ingressi giornalieri (ieri 208), scese a 3.199 totali, mentre i posti letto ordinari sono 496 in meno (ieri -526), 28.066 in tutto. Infine, in isolamento domiciliare sono 653.583 pazienti, 4.913 meno di ieri.