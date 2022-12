PHOTO



Sono 17.455 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 18.916) secondo i dati del ministero della Salute, consultabili sul sito della Protezione civile. Il numero dei tamponi effettuati scende a 257.024 (ieri 323.047) con l’indice di positività che sale al 6,7% (ieri era al 5,8%). Nelle ultime 24 ore si registrano altri 192 morti, in calo rispetto ai 280 di ieri, che portano il totale delle vittime a 97.699 da inizio pandemia. Continuano a salire i ricoveri: sono 18.638 (+266) le persone in ospedale con sintomi mentre 2.231 (+15) sono in terapia intensiva. I guariti sono in totale 2.405.199 (+6.847) mentre gli attualmente positivi sono 422.367 (+10.401).