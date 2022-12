PHOTO



Non accadeva dal 1 marzo: solo sei vittime del Covid 19 e 126 casi contagio in più. Allora furono 5 i morti. I dati incoraggianti sono stati diffusi oggi dal ministero della Salute. I casi totali di coronavirus nel nostro Paese sono diventati 240.436: 78 di quelli registrati nelle ultime 24 ore (il 62%) riguardano la Lombardia. Gli attualmente positivi sono 16.496, con un decremento di 185 rispetto a domenica, mentre i dimessi e i guariti salgono a 189.196 (+305). I decessi sono 34.744, sei in più rispetto a ieri. Scendono di due unità i ricoveri in terapia intensiva (da 98 a 96) e di 40 i ricoverati con sintomi (da 1.160 a 1.120); i pazienti in isolamento domiciliare sono 15.280, con un calo di 143. Lombardia: obbligo di mascherina fino al 14 luglio Dalla Lombardia il governatore Attilio Fontana su Facebook conferma l’obbligo della mascherina fino al 14 luglio. «Nonostante il fastidio della mascherina - scrive Fontana -, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio. Come vedete anch’io la indosso, non senza sacrificio». «Fa caldo, molto caldo, ma il parere dei virologi - ha concluso - è ancora di mantenere le precauzioni anti contagio, prima fra tutte, l’uso della mascherina». Intanto fa discutere il bonus baby sitter anche ai nonni. Infatti il bonus, da massimo 1.200 euro, introdotto dal Decreto Rilancio potrà essere indirizzato anche ai propri familiari purché non conviventi. Lo ha chiarito l'Inps nella circolare 73/2020. Via libera quindi all'impiego del voucher per i nonni mentre non è prevista nessuna retribuzione per i soggetti titolari della responsabilità genitoriale, anche se non conviventi. Il voucher è alternativo rispetto ai congedi parentali. Per Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia si è detta sorpresa: «Mi ero persuasa, ascoltando schiere di virologi, che i bambini, fortunatamente colpiti dal Covid in modo lieve, possono però trasmettere il virus ai nonni facendoli ammalare gravemente. Per questo era nato il bonus babysitter: per salvaguardare gli anziani. Ora scopro che il bonus babysitter viene esteso proprio ai nonni. Ma dov’è la coerenza? Ma dove sono i virologi dei comitati che supportano il governo? Non hanno nulla da dire?». Di diverso avviso il nonno d’Italia, Lino Banfi: «Sono molto favorevole, meglio un bonus che un malus. Propongo di istituire i senior sitter».