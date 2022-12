Oltre 220mila casi giornalisti di coronavirus a livello mondiale: a comunicarlo è l'Oms, l'Organizzazioen mondiale della sanità, segnalando il nuovo record di venerdì scoro. Il 10 luglio, in sole 24 ore, sono stati registrati 228.186 contagi confermati nel mondo. [caption id="attachment_268031" align="aligncenter" width="620"]Coronavirus, dati dell'Oms sull'emergenza[/caption] Il dato di ieri - 219.983 casi confermati - risulta invece ancora provvisorio. Venerdì scorso l'incremento è stato di 23.219 casi rispetto a giovedì, ovvero l'11,33%, con 5.568 vittime nel mondo a causa del coronavirus, 300 in più circa rispetto a ieri, quando il dato provvisorio indicava 5.286 decessi. A livello globale sono attualmente 12.401.262 i casi di Covid confermati confermati all'inizio dell'emergenza, che hanno portato a 559.047 decessi, secondo quanto segnala l'Oms. «Mai prima un numero così alto in sole 24 ore - ha commentato su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza -. Questo ci dice che non è vinta e che serve ancora attenzione da parte di tutti. Dobbiamo continuare a seguire la linea della prudenza e della gradualità».