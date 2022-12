PHOTO



I medici dell'ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Roberto Speranza, sottolineando l'importanza dell'operazione: "Ora abbiamo molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione". La scoperta, funzionale al futuro sviluppo di un vaccino, "verrà messa a disposizione" della comunità scientifica internazionale. La sequenza parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, «è già stata depositata nel database GenBank, ed a breve anche il virus sarà reso disponibile per la comunità scientifica internazionale».«Aver isolato il virus tempestivamente – dice il direttore scientifico dell'ospedale, Giuseppe Ippolito – pone l'Italia in una posizione di vantaggio perché diventa un interlocutore incredibile».L'Italia è infatti il primo Paese in Europa a essere riuscito a isolare il nuovo coronavirus. Un risultato ottenuto dai virologi, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia. «E' un passo fondamentale - ribadiscono i ricercatori - che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi». La disponibilità nei laboratori del nuovo agente patogeno, inoltre, «permetterà di studiare il meccanismo della malattia per lo sviluppo di cure e la messa a punto del vaccino».