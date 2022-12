PHOTO



Il Consiglio dei ministri è stato convocato alle 10 di questa mattina per la dichiarazione dello stato di emergenza dopo i primi due casi di coronavirus in Italia. Lo stato di emergenza verrà dunque dichiarato in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie deliranti da agenti virali trasmissibili. Intanto sono stati confermati i primi due casi si coronavirus in Italia, si tratta di due turisti cinesi che soggiornavano a Roma e che al momento sono ricoverati allo Spallanzani. Il governo ha già bloccato i voli per la Cina. PRONTO IL KIT DIAGNOSI RAPIDA Un kit per la diagnosi rapida del coronavirus è stato sviluppato dagli scienziati di Wuxi, nella provincia dello Jiangsu, nell'est della Cina. E' in grado di rivelare se una persona abbia contratto il VIRUS tra gli otto ed i 15 minuti, ha annunciato l'ufficio della Scienza e della Tecnologia della città, secondo il quale il kit è facile da usare e trasportare ed è decisivo per la prevenzione ed il controllo dell'epidemia. Il kit è stato sviluppato in 11 giorni grazie al lavoro congiunto degli esperti dell'Istituto nazionale per il controllo e la prevenzione delle malattie virali e di un'azienda high-tech di Wuxi. Il kit ora sarà prodotto su larga scala. L'azienda ha fatto sapere di essere in grado di produrne 4mila al giorno. I primi kit messi a punto nello Jiangsu sono già in uso nella provincia di Hubei, epicentro dell'epidemia.