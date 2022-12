PHOTO



Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, è risultato positivo al Covid-19, non sarebbe asintomatico, e ieri era presente all’Assemblea di Lega Serie A all’hotel Hilton di Milano. Dalla Lega fanno sapere che in Assemblea durante i lavori non era obbligatorio indossare la mascherina perché sono stati rispettati tutti i protocolli anti-covid e il distanziamento sociale, con i protagonisti seduti ad un metro e mezzo di distanza l’uno dall’altro. De Laurentiis ha poi pranzato con altri presidenti di club di serie A e non ha usato la mascherina mentre parlava con i giornalisti al termine della riunione all’uscita dall’albergo mentre si dirigeva alla macchina, dove non era obbligatoria. La Lega ha segnalato alle autorità la positività e si procederà ora a valutare chi è entrato in contatto stretto con il presidente De Laurentiis, per un eventuale tampone.