La Corte costituzionale ha negato di aver proposto di eliminare l'imputazione di insurrezione dall'elenco delle accuse nella mozione di impeachment dell'Assemblea nazionale contro il presidente Yoon Suk Yeol, messo in stato d'accusa. «Non è successo niente del genere», ha detto ai giornalisti il ​​portavoce della corte Cheon Jae-hyun. «Il modo in cui i motivi di impeachment saranno esaminati legalmente in relazione l'uno all'altro è una decisione che spetta interamente alla corte», ha aggiunto, citato dall'agenzia di stampa "Yonhap".

Venerdì scorso i rappresentanti legali dell'Assemblea nazionale hanno chiesto alla corte di rimuovere l'accusa secondo cui Yoon avrebbe incitato all'insurrezione quando ha dichiarato la legge marziale, lo scorso 3 dicembre, suggerendo che ciò avrebbe aiutato a concentrare i procedimenti sulla questione se il presidente avesse violato la Costituzione e quindi ad accelerare il processo. Tuttavia, il Partito del potere popolare (Ppp, di cui fa parte Yoon) ha protestato sostenendo che escludere le accuse di insurrezione avrebbe di fatto reso priva di senso la mozione di impeachment e avrebbe richiesto di riscriverla e sottoporla a una nuova votazione in Assemblea.