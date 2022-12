PHOTO



Contro il Belgio sì, gli azzurri si inginocchieranno. Dopo le polemiche per il mancato inginocchiamento antirazzista nate dopo la partita contro l'Austrai, gli azzurri hanno deciso di cambiare "politica" e aderire al black lives matter. Un omaggio anche a Lukaku e compagni che sono tra i più "attivi" nella campagna antirazzista di questo europeo di calcio. "Spero di vedere tanti azzurri inginocchiati durante la partita come Chiesa dopo il gol, da tifoso degli azzurri vorrei vedere tanti inginocchiamenti in seguito alla reti fatte", dice invece Matteo Salvini intervistato da Rtl 102.5. " Per scaramanzia non dico niente se non che abbiamo una grande squadra, un grande collettivo e un grande mister", aggiunge.