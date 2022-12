PHOTO



Vittorio Colao, ex amministratore delegato di Vodafone, dovrebbe acquisire la guida di una task force di alto livello, con giuristi, economisti ed esperti, incaricata dal governo di studiare le ricette per uscire dalla crisi determinata dall'emergenza Coronavirus. A quanto si apprende da diverse fonti di maggioranza, l'orientamento sarebbe maturato in queste ore e l'ipotesi sarebbe stata comunicata dal premier Giuseppe Conte ai partiti di governo. La task force studierebbe le misure necessarie per la fase della ripartenza del Paese, dopo che si supererà il "lockdown". Colao (fonte Wikipedia) si è laureato alla Università Bocconi e ha ottenuto un Master in Business Administration alla Harvard University. Ha iniziato la sua carriera lavorando a Londra presso la banca d'affari Morgan Stanley. Ha lavorato poi negli uffici di Milano della società McKinsey & Company. Nel 1996 divenne direttore generale di Omnitel Pronto Italia (oggi Vodafone Italia). Nel 1999 fu nominato amministratore delegato di Vodafone Omnitel (divisione italiana). Nel 2001 è diventato CEO regionale di Vodafone per l'Europa meridionale. Nel 2002 è diventato membro del consiglio di amministrazione della società, e nel 2003 è stato nominato CEO regionale per Europa meridionale, Medio Oriente e Africa. Nel 2004 ha lasciato Vodafone per diventare amministratore delegato di Rcs MediaGroup, incarico che ha ricoperto fino al 2006. Nell'ottobre 2006 è tornato a Vodafone come vice amministratore delegato a capo della divisione Europa.Il 29 luglio 2008 ha sostituito Arun Sarin come amministratore delegato di Vodafone, come annunciato in precedenza. Il 15 maggio 2018 Colao annuncia le dimissioni dal Vodafone Group plc; verrà sostituito come amministratore delegato di Vodafone da Nick Read, attuale direttore finanziario della compagnia.