"Con ordinanza delle protezione civile aggiungiamo a questo fondo 400 milioni, un ulteriore anticipo che destiniamo ai comuni col vincolo di destinarlo alle persone che non hanno i soldi per non fare la spesa. Da qui nasceranno buoni spesa ed erogazioni di generi alimentari". Inoltre, "Ho appena firmato un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni". Ha comunicato questo nella conferenza stampa serale il premier Giuseppe Conte, comunicando le nuove misure per far fronte all'emergenza. «Servirà per il soccorso alimentare e sono allo studio misure di sostegno al reddito», ha aggiunto.