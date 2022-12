«Obbligare l’uso delle mascherineper le consultazioni al Quirinale lo trovo assurdo. Tutti i politici si vedono prima senza nessun tipo di mascherina, ad esempio in Parlamento, e poi si mettono il dispositivo. Non ne capisco il senso. Serve un’unica linea e poi che immagine diamo all’estero? Che siamo ancora in emergenza Covid?». Così all’Adnkronos Salute, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando la scelta del Quirinale che ha richiesto di indossare mascherine Ffp2 ai partecipanti alle consultazioni.