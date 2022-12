Si è tenuta oggi, presso la Pinacoteca del Tesoriere in Roma, la prima lezione della seconda edizione Corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento, organizzato dalle Commissioni interne del Cnf “Procedure concorsuali, crisi d’impresa e da sovraindebitamento” e “#LAB@vvocaturaGiovane”, coordinate dai consiglieri Orlando e Losurdo, nonché dalla Scuola superiore dell'Avvocatura. Dopo il successo della prima edizione, per la quale erano pervenute circa 900 domande di partecipazione, il Cnf ha dato vita a una nuova edizione del corso, anch’essa gratuita, proprio per permettere la partecipazione a coloro che non avevano potuto partecipare alla prima e che ne avevano fatto domanda. Il ciclo di lezioni prevede la partecipazione di relatori appartenenti alla magistratura, all’università e all’avvocatura, è articolato in 9 incontri, divisi in tre macro moduli, e prevede anche una verifica dei contenuti del corso.