«Dobbiamo combattere per il domani, noi siamo la speranza. Non possiamo fermarci non è un’opzione», sono le parole di Greta Thunberg, dal palco in Piazza Castello, a Torino, dove ha partecipato al 50^ presidio del movimento Friday For Future torinese. L’attivista svedese è arrivata a bordo di una Tesla elettrica, indossando cappellino e tuta grigi, scarpe da ginnastica e l’inconfondibile impermeabile giallo. Prima di salire sul palco, la 16enne ha incontrato al Teatro Regio la sindaca Chiara Appendino quindi una delegazione di quattro referenti del movimento Fridays for Future. «Il 2020 - ha detto Greta Thunberg- è l’anno delle azione. L’anno in cui ci impegneremo perchè taglino le emisissioni. Dobbiamo essere uniti. Siete con me?». Greta per la prima volta a Torino ha avuto parole di apprezzamento per la città. l capoluogo piemontese è candidato assieme a Dresda per ospitare la prossima estate il meeting internazionale di Fridays For Future.