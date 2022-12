Sono stati identificati dalla Polizia quattro dei presunti autori dell’aggressione ai ragazzi che indossavano le magliette del cinema America. Le indagini della Digos erano iniziate subito dopo l’aggressione, il 15 giugno scorso, quando quattro ragazzi sono stati circondati e picchiati perché “accusati” di indossare una maglietta ritenuta «un simbolo antifascista».

Il più grave dei feriti, David Habib, di 20 anni, è stato operato al setto nasale: «Ringrazio tutti per la solidarietà, sono appena uscito dalla sala operatoria per l’intervento. Non appena mi dimetteranno andrò subito a sporgere denuncia e lo farò indossando la maglietta del Cinema America», aveva twittato con il pugno alzato e le garze sul naso dal suo letto al Fatebenefratelli.

Gli inquirenti hanno concentrato le loro indagini sui frequentatori di circoli di estrema destra, che nella notte fra sabato e domenica scorsi potrebbero essersi trovati a Trastevere. Volti anche noti che i ragazzi picchiati potrebbero aver già riconosciuto dalle foto segnaletiche.