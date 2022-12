PHOTO

Cile referendum

È il giorno del plebiscito in Cile: i cittadini sono chiamati a votare a favore o contro una nuova Costituzione destinata, in caso di vittoria dei Sì, è destinato a cambiare il volto del Paese. È il giorno in cui i cileni possono scegliere di dire Addio alla Costituzione imposta da Augusto Pinochet e dalla sua dittatura militare iniziata con il golpe del 1973 e durata fino al 1990. Per mesi i sondaggi di opinione hanno mostrato un chiaro vantaggio per il No alla nuova Carta, ma con il tempo, la distanza con chi, invece è a favore è andata ad assottigliarsi notevolmente. Il risultato avrà un impatto sul presidente Gabriel Boric, 36 anni, che è stato uno dei principali fautori della nuova Costituzione. Gli analisti affermano che gli elettori probabilmente considerano il voto anche un referendum sul presidente cileno più giovane in assoluto, la cui popolarità è crollata da quando è entrato in carica a marzo. Il voto, attraverso un plebiscito, arriva al termine di un processo di tre anni iniziato nel 2019 quando nel Paese sono esplose le proteste degli studenti. I disordini sono stati innescati da un aumento dei prezzi dei trasporti pubblici, ma si è rapidamente allargato a richieste di una maggiore uguaglianza e maggiori protezioni sociali. L’anno successivo, poco meno dell’80% dei cileni ha votato a favore della modifica della costituzione del paese che risale alla dittatura militare del paese del 1973-1990 guidata da Augusto Pinochet. Anche del No, dunque, la Costituzione della dittatura militare di Augusto Pinochet avrebbe i giorni contati. Nel 2021, hanno eletto i delegati a una convenzione costituzionale. In mezzo al fervore anti-establishment dell’epoca, i cileni scelsero in gran parte persone al di fuori dell’establishment politico tradizionale per redigere la nuova costituzione. È stata la prima al mondo ad essere scritta da una convenzione divisa equamente tra delegati maschi e femmine. Dopo mesi di lavoro, i delegati hanno presentato un documento di 178 pagine con 388 articoli che, tra le altre cose, pone l’accento sulle questioni sociali e la parità di genere, sancisce i diritti per la popolazione indigena del Paese e pone l’ambiente e il cambiamento climatico al centro della scena un paese che è il primo produttore mondiale di rame. Introduce anche i diritti all’istruzione gratuita, all’assistenza sanitaria e all’alloggio. La nuova Costituzione caratterizzerebbe il Cile come uno Stato plurinazionale, stabilirebbe territori indigeni autonomi e riconoscerebbe un sistema giudiziario parallelo in quelle aree, anche se i fautori deciderebbero quanto sarebbe di vasta portata. Al contrario, l’attuale costituzione è un documento che favorisce il settore privato rispetto allo stato in aspetti come l’istruzione, le pensioni e l’assistenza sanitaria. Il testo non fa alcun riferimento alla popolazione indigena del Paese, che costituisce quasi il 13% dei 19 milioni di persone.