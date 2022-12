PHOTO



Ci potrebbero essere anche le due figlie di Vladimir Putin nella prossima lista di sanzionati dell’Ue, per reazione ai crimini di guerra commessi a Bucha. Una mossa simile potrebbe arrivare anche dagli Usa, secondo alcune anticipazioni stampa. Katerina Tikhonova, 35 anni, e Maria Vorontsova, 36 anni, sono nell’ultima bozza dell’elenco di obiettivi di Bruxelles. Ma delle uniche (ufficialmente) figlie del leader russo si sono riusciti a mettere insieme solo dettagli sparsi e mai confermati dal Cremlino, che tratta la vita privata del presidente alla stregua di un segreto di Stato. Frutto del matrimonio di Putin con Lyudmila Shkrebneva, da cui ha divorziato nel 2013, le due giovani donne non appaiono praticamente mai in pubblico, hanno cambiato cognome per questioni di privacy e a mala pena se ne conosce l’aspetto fisico. Anche loro madre, ex hostess dell’Aeroflot, dopo il divorzio è uscita del tutto dai riflettori; in passato, si era addirittura vociferato fosse stata rinchiusa in un monastero. A ricostruire le vite delle uniche due figlie di Putin ci hanno pensato, nel corso di anni, diverse inchieste giornalistiche. La più giovane, Katerina, è matematica, e anche una ballerina di rock’n’roll acrobatico. Il cognome scelto per la sua identità "sotto copertura" è Tikhonova, come quello della nonna. Due anni fa, è stata nominata a capo di un nuovo istituto dedicato allo studio dell’Intelligenza artificiale, presso l’Università statale di Mosca, che avrebbe ricevuto un finanziamento pubblico del valore stimato di quasi due miliardi di dollari, secondo i media. Tikhonova ha occupato posizioni apicali nel mondo accademico russo per diversi anni e guida importanti progetti finanziati dallo Stato. Nove anni fa, avrebbe sposato il figlio di un oligarca vicino al padre, Kirill Shamalov, ma secondo diverse indiscrezioni avrebbero divorziato già nel 2018.