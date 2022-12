PHOTO



Raggiungere amici e fidanzati in un comune vicino o tentare la sorte con una schedina in tabaccheria. Ecco alcune delle motivazioni che le forze dell'ordine non hanno ritenuto sufficienti per violare il divieto di circolazione. Da oggi infatti finire in manette sarà ancora più facile: men che mai per chi non riuscisse a rinunciare a una dose di cannabis per distendere i nervi. E’ capitato a due quarantenni denunciati a Torino per inosservanza delle direttive: fermati dalla guardia di finanza, i due hanno spiegato di essere usciti per acquistare stupefacenti. In applicazione dell’articolo 650 del codice penale, la sanzione prevede l’arresto fino a tre mesi e una multa per chiunque non osservi i provvedimenti di pubblica sicurezza, compreso l’ultimo decreto licenziato ieri in serata. E mentre gli italiani, guida alla mano, cercano di districarsi a fatica tra autocertificazioni e piccole concessioni, fonti del Viminale confermano che non è vietato uscire per una passeggiata o per portare a spasso il cane. Intanto da Milano a Napoli, passando per la capitale, fioccano arresti e denunce per chi si sposta senza una valida giustificazione. Nella provincia di Varese una donna e un uomo sono stati sorpresi a girare in auto dopo le 23. “Dai controlli è stato subito evidente che lei fosse una prostituta e che lui fosse un cliente”, chiarisce la questura di Varese in una nota. Sei persone tra i 26 e i 42 anni sono state denunciate invece a Rimini per aver allestito una partita di beach volley sul lungomare Tintori. Nei guai anche due giovani di Correggio, entrambi pregiudicati, che hanno riferito di essere usciti a comprare le sigarette. Controlli intensificati anche nel napoletano: denunciato dai carabinieri di San Giuseppe Vesuviano un imprenditore del posto per non aver rispettato la norma che impone la chiusura dei ristoranti. Stesso destino per dei ragazzi che giocavano a calcetto in strada a Giugliano. A Monteruscello, all'esterno di un bar regolarmente chiuso, i carabinieri della stazione locale hanno sorpreso tre persone a giocare a carte. Per ora sono 7 gli arresti e 43 le denunce segnalate a Roma. Nella notte una coppia a bordo di un’auto in viale della Tecnica non si è fermata ai controlli dei carabinieri e ha tentato la fuga. Dopo un breve inseguimento l’auto ha perso il controllo tamponando un altro veicolo in sosta. I due non hanno riportato gravi ferite ma per entrambi è scattata la sanzione prevista dal Dpcm, che porta a due le denunce per l’uomo alla guida risultato dagli accertamenti in stato di ebbrezza e senza patente.