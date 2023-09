L'imprenditore greco Stefanos Kasselakis è stato eletto nuovo presidente del partito di sinistra Syriza-Alleanza progressista. L’ex trader di Goldman Sachs ha dichiarato che "il popolo greco è pronto ad avere un primo ministro capace, incorruttibile e senza scrupoli".

Come riporta l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", il successore di Alexis Tsipras ha ottenuto il 56,6 per cento dei voti, contro lo 43,4 per cento della candidata rivale, l'ex ministra del Lavoro Effie Achtsioglou. I seggi si sono chiusi ieri alle 21 (20 italiane). Secondo fonti del partito, si sono recati alle urne complessivamente 133.261 elettori.

Kasselakis, 35 anni, è alla sua prima esperienza politica. Quando aveva 14 anni si era trasferito negli Stati Uniti, dove aveva successivamente lavorato per Goldman Sachs. Si tratta del primo responsabile politico apertamente gay a guidare una formazione politica in Grecia, Paese in cui la famiglia "tradizionale" è tuttora considerata come il pilastro della società, ed è sposato con un infermiere americano che lavora nella terapia intensiva.

Dopo essere stato eletto, Kasselakis ha visitato gli uffici del partito a Koumoundourou, dove oggi è in programma un incontro con Tsipras. “Non sono un fenomeno, sono la voce di una parte della società. Da domani inizia il duro lavoro”, ha dichiarato il nuovo presidente di Syriza-Alleanza progressista, rendendo poi noto che il suo primo viaggio ufficiale sarà a Cipro.

L'ex premier Tsipras ha lasciato l'incarico preso nel 2008 dopo che il 25 giugno Syriza ha preso solo il 17,84% dei voti, equivalente a 48 seggi in Parlamento: oltre 20 punti di meno rispetto alla Nuova Democrazia del premier conservatore Kyriakos Mitsotakis.