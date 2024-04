Almeno quattro persone sono rimaste ferite a Londra dove sette cavalli dell’esercito britannico sono fuggiti stamattina scatenando il panico nel centro della capitale inglese, durante l’orario di punta. Gli animali, tutti appartenenti alla Household Cavalry, il reggimento cerimoniale della casa reale britannica, sono fuggiti durante un’esercitazione a Belgravia, un quartiere elegante poco a ovest di Buckingham Palace.

A spaventarli, secondo quanto riportano i media britannici, sarebbero stati degli operai a lavoro in un cantiere vicino. Dopo qualche ora di caos i sette cavalli sono stati catturati e sottoposti a dei controlli veterinari. Due cavalli, in particolare, hanno seminato il panico al galoppo: uno nero e uno bianco, con il manto anteriore coperto di sangue o vernice rossa. Sui social sono state condivise alcune clip, diventate immediatamente virali, in cui si vedono due cavalli galoppare a briglia sciolta lungo Aldwych, tra lo storico centro finanziario di Londra e l’affollato quartiere dei teatri del West End, schivando autobus e taxi.

I soccorritori hanno riferito di essere stati chiamati alle 8.25 di mattina per una persona che era stata sbalzata da un cavallo in Buckingham Palace Road. Un testimone oculare ha visto un cavaliere dell’esercito disarcionato e ferito, mentre un animale si è schiantato contro la sua auto. Un altro cavallo è finito contro un autobus turistico a due piani parcheggiato, rompendo il parabrezza.