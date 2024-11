Il giudice di New York Juan Merchan ha sospeso il procedimento a carico di Donald Trump per il caso Stormy Daniels, l’ex pornostar che il tycoon avrebbe pagato illecitamente per impedire che rendesse pubblica la loro relazione, dopo una richiesta dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, in relazione alla vittoria nella corsa alla Casa Bianca. Lo scrive l'agenzia Reuters.

Il Presidente eletto aveva chiesto a Bragg di accettare il rinvio e Merchan ha sospeso tutti i procedimenti a carico del presidente eletto fino al 19 novembre. L'entità della condanna di Trump avrebbe dovuto essere determinata il 26 novembre. Secondo la Cnn il giudice ha deciso la sospensione “per dare agli avvocati del Presidente eletto il tempo di presentare nuove argomentazioni su come la sua vittoria elettorale inciderà sul caso”.

Nel procedimento, per il quale Trump avrebbe rischiato fino a 4 anni di prigione se non fosse stato eletto, il capo di imputazione non è aver cercato di pagare il silenzio di un’ex pornostar sulla relazione intrattenuta con il tycoon, ma di averlo fatto stornando 130mila dollari da un conto aziendale, un reato piuttosto grave negli Usa. In questo caso, Trump è già stato condannato da una giuria popolare e il giudice deve solo stabilire l’entità della pena.