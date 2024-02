La terza traccia rinvenuta sulla pistola di proprietà del deputato di FdI Emanuele Pozzolo, da cui la notte di Capodanno a Rosazza è partito un colpo che ha ferito Luca Campana, appartiene a Maverick Morello, figlio del caposcorta di Delmastro.

È questo è il risultato degli esami Dna condotti dal Ris di Parma. Maverik Morello aveva dichiarato agli investigatori di aver preso l’arma dopo lo sparo per «consegnarla nelle mani di mio papà», il quale poi l'aveva messa in una mensola. Sempre Morello figlio aveva sottolineato di averla presa dalle mani di Pozzolo.

La prima traccia era di Pozzolo in quanto proprietario. Poi è stata rinvenuta anche quella di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario Andrea Delmastro aveva ammesso di aver toccato il mini revolver per metterlo in sicurezza dopo lo sparo e adesso spunta quella del figlio.