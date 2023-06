Un sit in il prossimo 25 giugno per ricordare Emanuela Orlandi a 40 anni dalla sua scomparsa. Lo ha annunciato attraverso Facebook il fratello Pietro. «Sono sincero - scrive - non avrei mai immaginato di arrivare a 40 anni senza verità ma continueremo a pretenderla sempre. Sarà domenica 25 giugno 2023 in un orario diverso dal solito. Il sit in sarà a Largo Giovanni XXIII a Roma (tra Castel Sant' Angelo e via della Conciliazione), inizierà alle 10.00 e a mezzogiorno andremo tutti a San Pietro per l'Angelus».

«Sono sicuro che Papa Francesco, vista la sua recente volontà a fare chiarezza sul rapimento di Emanuela, non mancherà di ricordare Emanuela e la necessità, dopo quarant'anni, di verità e giustizia. E noi saremo lì ad ascoltare le sue parole. Lo fece giustamente, per difendere il ricordo e la dignità di Wojtyla, lo farà, mi auguro, per difendere il ricordo e la dignità, troppo spesso calpestata, di Emanuela. Chiedo una cortesia a tutti quelli che verranno, spero tantissimo, di portare una foto di Emanuela da tenere in mano o spillata soprattutto quando andremo in Piazza San Pietro».