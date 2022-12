PHOTO



Guanciale o pancetta? Pecorino o parmigiano? Gli anni passano, le polemiche tra rigidi tradizionalisti e spericolati innovatori aumentano ma lei, la regina delle paste italiane, delizia ancora i palati del bel paese. Oggi si celebra il carbonara-day - perché è di lei che parliamo, della carbonara - e sulle tavole degli italiani arrivano le decine di variazioni sul tema. Per i puristi esiste solo una maniera per farla e 5 ingredienti: guanciale, pecorino, uovo, sale e pepe. I più innovatori, invece, credono che, essendo la pasta un piatto versatile, non devono esserci limiti all’interpretazione culinaria di questa ricetta. Poi ci sono le spericolate ricette degli stranieri, perlopiù raccapriccianti. Qui sotto quella francese che ha creato sconcerto e indignazione sul web: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=cYV3zfG2lb0[/embed] Ecco invece la ricetta originale: [embed]https://www.youtube.com/watch?v=yAEVZcRaTzE[/embed]